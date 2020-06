News e Comunicati Stampa

Con deliberazione della giunta comunitaria n.13 del 29 gennaio 2020 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di sistemazione e manutenzione della strada comunale ‘Via Portella’ nel comune di Sora.

L’intervento, che viene alla luce su sollecitazione del sindaco arch.Roberto De Donatis e dei consiglieri comunali e comunitari Simona Castagna e Alessandro Mosticone sarà realizzato grazie al finanziamento ottenuto dalla XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce.

“Investire nei lavori di manutenzione ordinaria rivolti ad aree del territorio appartenenti al circuito montano –dichiara con soddisfazione il commissario dell'ente montano ing.Gianluca Quadrini- è la nostra priorità. Finalmente vedremo realizzati i lavori a Sora in via Portella con l’obiettivo di mettere in sicurezza un percorso potenzialmente dannoso per l’incolumità delle persone. Un ringraziamento va al sindaco arch.Roberto De Donatis e ai consiglieri comunali e comunitari Simona Castagna e Alessandro Mosticone per l’interessamento verso i bisogni della collettività”.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Commissario XV Comunità Montana Valle del Liri