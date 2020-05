News e Comunicati Stampa

Erba alta lungo i marciapiedi e i cigli stradali ad Arpino. E’ quanto accade in località 'Vano Scaffa', nel tratto stradale compreso tra il bar ‘Scarpace’ fino al confine con il comune di Isola del Liri, dove i marciapiedi sono colmi di erbacce tanto da non consentire il normale utilizzo, anzi costituendo un reale pericolo per pedoni e bambini. Crescono indisturbate le erbe ai lati della strada e fioccano anche le proteste dei cittadini, tanto che, raccogliere gli scatti che documentano la situazione, non è cosa difficile.

“I marciapiedi di via Vano Scaffa sono stati completamente abbandonati da chi ha l’onere di provvedere alla pulizia e manutenzione delle strade. Ogni giorno si assiste a scene di gente che, solo per fare una passeggiata o per raggiungere qualche negozio, è costretta a camminare in mezzo alla strada schivando le erbacce. Questo è pericolosissimo. -dichiara Gianluca Quadrini consigliere comunale-. Come richiestomi da diversi cittadini preoccupati, chiedo urgentemente al sindaco Rea di intervenire con lavori di sfalcio prima che accada l’irreparabile. Questo servizio è fondamentale per il decoro del territorio, ma soprattutto per la sicurezza stradale dei cittadini.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere comunale

Consigliere provinciale

Commissario XV Comunità Montana