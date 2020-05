News e Comunicati Stampa

"Sono perfettamente d'accordo con il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia Lazio che lancia l’ennesimo appello affinchè ristoranti, parrucchieri e stabilimenti balneari riaprano la prossima settimana."-dichiara Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale azzurro.



'Troppe attività commerciali sono ancora ferme. Troppe persone sono a casa senza lavoro. Troppi imprenditori sono alle prese con un fatturato pari a zero da mesi.E lo scenario che si pone di fronte è tutt’altro che roseo se non si procede ad una ripartenza anche di quei settori, come l’artigianato e la ristorazione che avranno bisogno di tempo per recuperare il tantissimo tempo perso.' ha dichiarato Fazzone.

Aggiunge Quadrini: "E' necessario riaprire bar, ristoranti, agriturismi,stabilimenti balneari, parrucchieri ed estetiste in anticipo, anche la prossima settimana, rispetto alla data del primo giugno indicata nell’ultimo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte. Parliamo di categorie ferme da due mesi e mezzo e che non possono permettersi di stare chiuse ancora un altro mese pena la chiusura definitiva e 5 miliardi di perdite per il settore.

Viste le proteste della categoria e la pressione delle Regioni, il governo deve lavorare ad un piano che garantisca sostegno economico e contributi a fondo perduto, oltre che la riapertura immediata secondo linee guida che permettano loro di operare in sicurezza. Il prolungamento delle misure restrittive, infatti, equivale a una condanna a morte per le nostre attività economiche e questo va assolutamente scongiurato".

