Continua il servizio di controllo sul territorio e di aiuto alla popolazione da parte delle Guardie Forestali Montane della XV Comunità Montana Valle del Liri. Infatti, dall'inizio dell'emergenza Covid-19, il gruppo di protezione civile G.F.A. Valle del Liri presiedute dal sig. Rocco Simone, su richiesta del Commissario Straordinario ing. Gianluca Quadrini, si sono attivate con diversi controlli sul territorio, aiuti alla popolazione e distribuzione di mascherine.



Nella giornata festiva, presenti oltre al Presidente Simone diversi volontari tra cui Giuseppe Iafrate, Alessandro Di Scanno ed il delegato alla Protezione Civile e consigliere nazionale ANCI m.llo Patrizio Di Folco che ha ringraziato tutti i volontari che, con grande spirito di sacrificio e orgoglio italiano, in questa giornata di festa, per libera scelta e gratuitamente, hanno svolto l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ ambito di attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione ed impegno, a migliorare la vita di tutti i nostri concittadini.

Parole di forte stima ed apprezzamento sono state espresse da parte del commissario Straordinario ing. Gianluca Quadrini nei confronti del Vicepresidente Di Folco e di tutti i volontari che hanno partecipato.

