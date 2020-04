News e Comunicati Stampa

Accolta la deroga per supermercati ed ipermercati relativa alla vendita di materiale da Cartoleria, in merito all'emergenza sanitaria, come richiesto dal Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone,con i consiglieri Gianluca Quadrini e Gioacchino Ferdinandi.

Un ringraziamento doveroso va ad ANCI Lazio, con i rappresentanti territoriali di Forza Italia il vicepresidente Luca D'Arpino e il consigliere regionale ANCI Serena Petricca, per aver attenzionato la questione agli organi preposti.

“Una buona notizia, quindi, dal Governo -fa sapere Quadrini- che ha deciso di sbloccare la vendita dei prodotti da cancelleria nei supermercati, che non erano inizialmente considerati beni essenziali e la cui vendita era stata bloccata dall’ultimo Dpcm. Finalmente sarà possibile acquistare colori, quaderni ed altro per studenti che in queste settimane sono rimasti chiusi in casa, svolgendo le lezioni scolastiche in videoconferenza. In questa grave emergenza, non si devono perdere di vista i diritti essenziali della persona, a cominciare da quello all’istruzione che va assolutamente tutelato. Una battaglia che abbiamo abbracciato come gruppo di Forza Italia in Provincia e portata avanti da Anci Lazio con i nostri rappresentanti locali Luca D’Arpino e Serena Petricca e che ha prodotto i suoi risultati”.

