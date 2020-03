News e Comunicati Stampa

Emergenza Covid-19: il vicecoordinatore regionale di Forza Italia e consigliere provinciale Gianluca Quadrini scrive al direttore generale della Asl, Stefano Lorusso e, per conoscenza, al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, chiedendo di verificare la possibilità di utilizzare l’ospedale di Alatri come unico centro per il trattamento dei pazienti affetti da Coronavirus.Scrive Quadrini: “In riferimento alla circolare del Ministero ed alla luce dell’ipotesi di nuovi casi di Covid-19 in provincia di Frosinone, si chiede di valutare l’opportunità di dedicare totalmente l’ospedale di Alatri, ovviamente con i giusti accorgimenti e modifiche del caso, all’emergenza del Covid-19, vista anche la posizione geografica in fondo a una valle in piano con possibilità di isolamento immediato”.



“Riattivando presso l’Ospedale di Alatri sia la sub intensiva che l’intensiva e spostando a Frosinone sia la medicina che le altre attività ordinare e gli ambulatori, si potrebbe attrezzare un unico ospedale in provincia di Frosinone riservato esclusivamente al problema Coronavirus con personale specializzato formato, eventualmente, all’uopo”. “Visto anche l’utlimo Dpcm, che dà la possibilità di incrementare personale sanitario per l’emergenza mediante reclutamenti speciali, si potrebbero utilizzare, nell’immediato attraverso procedure d’urgenza, associazioni e/o cooperative che già svolgono attività sanitarie per la Asl e che sicuramente sarebbero disponibili, da subito, a svolgere il servizio specializzato”.

“La presente vuole essere semplicemente una proposta di carattere operativo e funzionale che può servire a gestire l’emergenza ciociara senza doverci rivolgere sempre presso i nosocomi romani, oltremodo sovraffollati. Sicuro che la valuterà attentamente tale proposta, resto a disposizione personalmente e con il mio partito politico – conclude Quadrini – al fine di poter contribuire, nel piccolo, alla gestione di questa delicatissima fase emergenziale”.

