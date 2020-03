News e Comunicati Stampa

Da oggi 2 marzo 2020 è finalmente attiva la fermata Cotral a Ceprano per il trasporto pubblico extraurbano. La novità riguarda la corsa Ceprano-Roma Anagnina. E’ infatti arrivata l’autorizzazione della Regione per uno stop sulla Strada del Sole nella corsa verso Roma. L’andata è prevista alle ore 6.15 e alle 9, mentre il ritorno alle 14.20 e alle 17.30.

L’istituzione della nuova fermata è stata possibile grazie all’interessamento e all’intervento del consigliere provinciale, nonché commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri Gianluca Quadrini che ha desiderato ringraziare Cotral Spa per l’attenzione verso il territorio e le richieste della cittadinanza, per la quale la fermata del trasporto pubblico in quel punto è considerata di fondamentale importanza. “Una buona notizia per coloro che giornalmente si recano a Roma per studio o lavoro e che necessitavano di tale fermata. Un ringraziamento lo rivolgo alla società Cotral Spa e alle dirigenze nelle persone del presidente avv. Amalia Colaceci, del Direttore capo area dott. Carlo Petrolini, nonché del Segretario provinciale FIT CISL Frosinone (Cotral) Massimo Iori per aver soddisfatto la mia richiesta.”-ha dichiarato Quadrini.

La fermata è posizionata sulla Strada del Sole a circa 15 metri subito dopo il secondo accesso carrabile del “Bar Holiday”, nei pressi dell’incrocio con Via San Manno.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale

Commissario XV Comunità Montana