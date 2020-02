News e Comunicati Stampa

Termina l'anno di partecipazione al Servizio Civile Nazionale dei ragazzi impegnati nei progetti approvati dalla XV Comunità Montana Valle del Liri di Arce.

A loro va il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto da parte del Commissario dell’ente montano ing.Gianluca Quadrini che aggiunge: ”Un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi per il loro futuro che mi auguro sia pieno di grandi soddisfazioni. E’ con grande orgoglio che l’ente montano ha ospitato anche quest’anno i giovani del Servizio civile permettendo di dare loro l’opportunità di rafforzare la propria coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarsi nella sfera professionale e personale. Quindi, non ci resta che dire grazie ai volontari che hanno dato fiducia alla nostra realtà e alla nostra storia e hanno contribuito alla qualità dei nostri servizi e delle nostre attività con grande umanità e senso di altruismo.”

