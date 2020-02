News e Comunicati Stampa

Forza Italia sta lavorando benissimo sul territorio, grazie all’azione che stanno portando avanti tre commissari provinciali, Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli. Per quello che mi riguarda, naturalmente dò il mio contributo come vicecoordinatore regionale e come militante. Daltronde il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale del partito, ha proceduto pochi mesi fa ad una riorganizzazione calibrata sulle esigenze di questo territorio.

I frutti arriveranno quando dovranno arrivare: di questo sono sicuro e di questo dovranno essere tutti sicuri. Alleati e avversari. Le recenti elezioni regionali in Calabria dimostrano che nel centrosud Forza Italia è più viva che mai e che senza il nostro apporto la coalizione di centrodestra non vince e men che meno governa. In Ciociaria abbiamo costantemente dimostrato di avere numeri e percentuali più alte delle medie nazionali e regionali. Esprimiamo molti sindaci (più della Lega e di Fratelli dItalia), abbiamo moltissimi consiglieri, alla Provincia contiamo due esponenti (gli stessi del Carroccio), ovunque siamo decisivi.

Continuiamo ad essere convinti che la coalizione di centrodestra rappresenti una stella polare ma anche un valore aggiunto. In questa coalizione però vogliamo starci da protagonisti e con pari dignità: da Alatri a Sora, da Frosinone a Cassino. Abbiamo sperimentato i risultati negativi prodotti da modelli di coalizione sbilanciati, non vogliamo più farlo. I commissari provinciali Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli vanno lasciati lavorare in pace perché sanno perfettamente quali sono le linee del partito dettate da Claudio Fazzone. I conti si faranno alla fine.

Aggiungo che è arrivato il momento di concentrarsi ancora di più sui grandi temi di questa provincia: il lavoro, la sanità, il turismo, i collegamenti, le infrastrutture materiali e immateriali. Comincio a credere che le polemiche che ogni tanto si registrano nei nostri confronti rappresentino il termometro del nostro peso specifico e del timore che qualcuno nutre. Noi ribadiamo di volerci muovere nellambito del centrodestra, dicendo la nostra e confrontandoci con pari dignità. Pure in Ciociaria il centrodestra ha bisogno di Forza Italia. Ma gli alleati lo sanno.

Gianluca Quadrini,

vicecoordinatore regionale

e consigliere provinciale

di Forza Italia