News e Comunicati Stampa

Già vice sindaco di Pontecorvo, Moira Rotondo è stata eletta neo coordinatrice comunale di Forza Italia.

A formularle le congratulazioni e auguri di buon lavoro è il vice coordinatore regionale azzurro Gianluca Quadrini che dichiara:”Le mie piu’ vive congratulazioni per l’elezione a coordinatrice comunale di FI a Moira Rotondo, da molti anni impegnata in una politica al servizio della propria comunità. Da parte nostra siamo certi che la sua esperienza politica rappresenti un valore aggiunto sia per il territorio che per Forza Italia e che l’azione messa in campo da tutti i commissari provinciali, tra cui Rossella Chiusaroli responsabile della zona sud e del cassinate sia la carta vincente per un maggior radicamento del nostro partito sul territorio. Sia in vista delle imminenti elezioni che per attrarre tutti coloro che si riconoscono nei valori moderati e liberali del nostro partito. A Moira gli auguri per un proficuo e brillante lavoro.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI