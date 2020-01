News e Comunicati Stampa

Forza Italia la spunta sulla nomina di Alberta Paris a Capo della Commissione Cultura del Comune di Rieti. Con 15 voti favorevoli Alberta Paris é stata eletta presidente della Commissione Cultura, Sport, Tempo Libero, Università del Comune di Rieti. A votare i componenti della stessa Commissione.

Paris ricoprirà il ruolo lasciato tempo fa da Onorina Domeniconi. La minoranza aveva proposto il nome di Emiliana Avetti, candidatura che ha raccolto solo 10 voti.

Il plauso alla Paris arriva dal vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini che afferma: ”I miei piu’ vivi complimenti ad Alberta Paris per la prestigiosa nomina a capo della commissione cultura, certo che saprà compiere un ottimo lavoro grazie alle sue doti comprovate di esperienza, competenza e professionalità. Un giusto riconoscimento per Forza Italia e per il territorio che servirà a contribuire al buon funzionamento di settori strategici, quelli della cultura, sport e università, volti a promuovere lo sviluppo della collettività.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI