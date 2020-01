News e Comunicati Stampa

I sottoscritti Consiglieri Comunali Rachele Martino, Fabio Forte, Gianluca Quadrini e Mauro Iafrate chiedono la convocazione del Consiglio Comunale APERTO in seduta “straordinaria ed urgente” per dibattere la gravissima situazione inerente la Scuola Arpinate.

Mai, negli anni, una cosa del genere si era registrata nella Città di Arpino, rinomatissima “capitale” della cultura e delle Scuola provinciale. A tal uopo si allega l’odg da discutere e deliberare nella massima Assise Cittadina. Odg Consiglio Comunale. -Considerate le ultime vicende che hanno caratterizzato la Scuola Arpinate già in merito al servizio di refezione scolastica; -Visto il reiterarsi di varie problematiche che hanno coinvolto la Scuola, la Civica Amministrazione e i Genitori degli studenti; -Ritenuto opportuno investire il Consiglio Comunale per la soluzione di tali problematiche anche in virtù del ruolo del Sindaco e della Giunta in materia di programmazione e di gestione di alcuni servizi fondamentali che hanno registrato un ingiustificabile ritardo nell’erogazione; Il Consiglio Comunale della Città di Arpino, per tramite del Sindaco pro tempore, si impegna a risolvere tutte le problematiche aperte e a ridare la giusta dignità alla Scuola arpinate per quanto di competenza comunale. Inoltre si fanno voti alla Dirigente Scolastica affinché si renda collaborativa con i Genitori e con l’Ente Comune per ristabilire la giusta serenità e per dare quell’ottima offerta formativa che ha fatto della Scuola di Arpino un fiore all’occhiello.

Arpino, 18/01/2020

Rachele Martino Gianluca Quadrini Mauro Iafrate Fabio Forte