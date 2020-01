News e Comunicati Stampa

Un incontro casuale o cercato all’interno di Palazzo Iacobucci tra esponenti di centro destra, appartenenti a diversi partiti politici. Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di Forza Italia, nonché consigliere provinciale e il Presidente Nazionale del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi. Dopo l’incontro, Pignalberi ha lasciato intuire che ‘Più Italia’ e ‘Forza Italia’ hanno iniziato concretamente a dialogare, con l’intento di gettare le fondamenta per un patto federativo futuro.

Soddisfatto Quadrini che in una nota ha precisato: “Siamo contenti se il Movimento Più Italia aderisce a Forza Italia. Ciò significa che siamo ancora attrattivi nei confronti di altre forze politiche. Sono convinto che la tanta voglia di politica e di fare che accomuna Forza Italia e Più Italia, faccia nascere un’unione e una collaborazione tra le stesse forze politiche. Ringraziamo il Presidente Pignalberi per l’intuizione che ha avuto nei nostri confronti, essendo Forza Italia un partito che parla alla testa degli italiani e non alla pancia”. Poi conclude:”Porterò la proposta all’attenzione del coordinatore regionale on.Claudio Fazzone al quale sono legato e valuteremo insieme il da farsi”.

Pignalberi andando via, sorridendo, lascia intendere che vi sono le basi e l’interesse a concludere un eventuale accordo con Forza Italia. Il Presidente Nazionale di Più Italia precisa che: “L’eventuale accordo tra il Movimento che rappresento e Forza Italia, potrebbe definirsi un mio ritorno a casa.”

Prove di dialogo dunque tra FI e Piu’ Italia, il Movimento italiano fondato da Fabrizio Pignalberi di Serrone che è federato attualmente con Fdl.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coord.reg. Forza Italia