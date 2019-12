News e Comunicati Stampa

Si è svolto ieri sera ad Arpino un incontro del Coordinamento provinciale di Forza Italia con i cittadini per il tradizionale scambio di auguri di fine anno e per il resoconto delle varie attività promosse dal partito a favore del territorio. Presente il vice coordinatore regionale azzurro Gianluca Quadrini insieme ai tre commissari provinciali Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia ed Adriano Piacentini, a vari Sindaci e Consiglieri dei 91 comuni della Provincia e a tanti simpatizzanti di Forza Italia.

Un evento fortemente voluto da Quadrini che dichiara: “E’ stato una manifestazione bellissima e la presenza di tanta gente testimonia l’entusiasmo e la volontà di lavorare insieme per il bene del territorio. L’occasione è stata propizia per tracciare le linee programmatiche future di Forza Italia. Noi di Forza Italia, che siamo nel Paese i continuatori della tradizione liberale, democratica, cristiana e garantista della civiltà occidentale e dei suoi principi, ci siamo, siamo presenti a fianco della gente per dar voce alle realtà territoriali, soprattutto le più piccole e poco ascoltate. Siamo un partito che sa parlare alla gente, convintamente aperto a un nuovo futuro, che sa cogliere l’esigenza di un necessario rinnovamento.

Abbiamo dimostrato di essere fondamentali a livello provinciale per il centrodestra. Abbiamo davanti a noi una stagione impegnativa. In primavera le comunali, ma intanto dobbiamo pure farci trovare pronti all’eventualità di elezioni politiche anticipate. Ritengo che accelerando sul versante delle proposte possiamo effettuare un’accelerazione importante.

Un ringraziamento va agli intervenuti, ai sindaci e ai commissari che stanno svolgendo un ottimo lavoro sui territori.”

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore regionale FI