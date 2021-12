Offerte di Lavoro dal Web

CARISSIMI AMICI 👬

🌏 ecco IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 -2022

Scadenza 26 gennaio

💶 RETRIBUZIONE 444,00€ al mese per 5 ore al giorno 25 settimanali

🛑 Per presentare domanda:

👉 devi possedere lo SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid



👉 avere tra i 18 ed i 29 anni non compiuti

👉 non aver prestato già il servizio civile o averlo interrotto

👉 non aver riportato condanne

👉 essere cittadino/a italiano/a o avere regolare permesso di soggiorno

👉 non appartenere a forze di polizia o a corpi armati.

🛑 Per aver altre info seguici

Sulla nostra pagina Facebook nomina srl - i nostri enti partner hanno migliaia di posti disponibili in tutta Italia 🇮🇹

Abbiamo

132 posti disponibili presso ARCE e ARPINO

50 posti a Sora

44 posti a Sermoneta

48 a posti Sabaudia

72 a Ventotene Ponza e Ss.Cosma

86 posti presso Unione delle Mainarde

150 posti presso Comunità Arco degli Aurunci Unione Val Comino e Unione del Lacerno e del Fibreno

681 posti presso il comune di Bassiano Norma Priverno Maenza Prossedi Sezze Alatri Veroli Arcinazzo Isola del Liri Villa Santo Stefano Roccagorga Sonnino Amaseno Acuto Serrone Paliano Piglio Trevi nel Lazio

65 posti a Pisticci Tursi Colobraro Gorgoglione

256 posti Asl Roma

314 posti Uniba e Poliba e Unisalento e Unifoggia

50 posti a Segni

114 posti a Valmontone Artena San Cesareo Zagarolo

40 posti a Castelnuovo di Porto Capena e Torrita

48 posti nei Gal

184 posti consorzio Francavilla

342 posti Consorzio Cassinate e Comune di Cassino

472 posti Fara Sabina Orte Vasanello gallese Vignanello Bomarzo Bassano Civita Castellana Castel Sant’Elia e Faleria Calcata Comunità sabina Soriano Tuscania

E tantissimi altri

☎️ Contattaci 080.214.61.89

Oppure via whatsapp 349.0080544

Alessio Copertino

Oppure Via whatsapp 393.666.93.93

Cosimo Sportelli

Oppure via whatsapp

327 1003224

Michele Riccio