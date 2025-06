News e Comunicati Stampa

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice del Salone di Rappresentanza del Palazzo Ducale Cantelmo, la conferenza stampa nazionale di presentazione della XXXIX edizione di Atina Jazz, uno dei festival musicali più longevi e prestigiosi del panorama italiano.

Nato nel 1986, Atina Jazz si è consolidato nel tempo come appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz, attirando artisti di fama internazionale e migliaia di spettatori ogni anno, in un connubio vincente tra musica, arte, storia e territorio.

All’incontro istituzionale erano presenti organizzatori, rappresentanti del mondo culturale e amministratori locali. Tra questi anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto sottolineare con forza il ruolo centrale che la cultura riveste nella crescita della comunità e portare il saluto dell’ente e del Presidente Luca Di Stefano. “Atina Jazz è molto più di un festival – ha dichiarato il Quadrini – è il simbolo di un’identità viva, dinamica, aperta al mondo ma profondamente radicata nella nostra terra. Come Provincia, crediamo fortemente nel valore della cultura come leva di sviluppo, coesione e promozione del territorio.” La nuova edizione del festival, in programma nelle prossime settimane, si preannuncia ricca di appuntamenti, grandi nomi e nuove proposte, confermando Atina come una delle capitali estive della musica jazz in Italia.