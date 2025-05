Si è tenuta questa mattina la solenne cerimonia in occasione dell’81º anniversario della liberazione di Piedimonte San Germano, un momento di profonda memoria collettiva che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, oltre a una folta rappresentanza di giovani provenienti dalla Polonia.

A portare il saluto istituzionale della Provincia di Frosinone e del suo Presidente, Luca Di Stefano, è stato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, il quale ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo come fondamento della coscienza democratica e della convivenza tra i popoli. “Porto con emozione – ha dichiarato – il saluto del Presidente della Provincia di Frosinone, Di Stefano. Un ringraziamento sentito va al sindaco di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinando, e a tutta l’amministrazione comunale per l’impegno che, anno dopo anno, continua a dimostrare nella custodia della memoria storica di questo territorio. Un ringraziamento ai presidenti delle associazioni, Linea Gustav, Damiano Parravano e DMO Terra Dei Cammini, Alfonso Testa, per il magnifico lavoro di promozione e promulgazione del vero significato della memoria.”

Particolarmente significativa è stata la presenza dei ragazzi polacchi, giunti per rendere omaggio ai soldati del II Corpo d’Armata polacco che combatterono e caddero per la liberazione del Paese. “La loro partecipazione – ha aggiunto il Presidente – dà ancora più valore a questa giornata, ricordandoci che la pace e la libertà sono il frutto di un sacrificio condiviso e di un legame che supera i confini nazionali”.