News e Comunicati Stampa

Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha ricevuto in visita istituzionale Angelo D’Onorio De Meo, Coordinatore Comunale di Forza Italia Formia, e Ciro Russo, Vice Rappresentante Nazionale del Servizio Civile Universale e membro del Consiglio Nazionale Giovani.

Un incontro proficuo e ricco di contenuti, che ha visto al centro della discussione temi di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio: il rilancio dello sport come strumento educativo e sociale, il ruolo attivo delle istituzioni nell’ascolto delle istanze giovanili e la promozione di progettualità condivise per l’empowerment delle nuove generazioni.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di creare sinergie tra enti locali, organizzazioni giovanili e forze politiche responsabili, al fine di generare opportunità concrete per i giovani della provincia. «Crediamo fortemente nel valore della partecipazione – ha dichiarato – e vogliamo costruire un percorso che metta al centro la voce dei giovani, supportando iniziative virtuose e di respiro nazionale come il Servizio Civile Universale».

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a proseguire il confronto su progettualità specifiche che coinvolgano il mondo della scuola, dell’associazionismo sportivo e delle politiche attive del lavoro giovanile.