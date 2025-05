News e Comunicati Stampa

Si è svolto oggi il Consiglio Provinciale della Provincia di Frosinone, durante il quale è stata oggetto di attenta analisi la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, adottata lo scorso 27 aprile 2025. Il documento riguarda il funzionamento del sistema dei controlli interni dell’Ente per gli esercizi 2022 e 2023. Ha sottolineare l’importanza del consiglio e a riassumere i punti affrontati è stato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha dichiarato che è stata data importanza del referto annuale sui controlli interni, strumento fondamentale attraverso cui la Corte verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle attività di controllo svolte dall’Ente nel corso dell’anno.

Dalla lettura attenta del parere della Corte emerge chiaramente un dato confortante: la Provincia di Frosinone ha intrapreso un percorso di continuo miglioramento, che trova conferma nei risultati degli ultimi anni. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategici, sugli equilibri finanziari, relativi agli organismi partecipati, alla qualità dei servizi e ai progetti del PNRR sono stati giudicati sostanzialmente adeguati, in molti casi significativamente efficaci.

Altri due punti all’ordine del giorno sono l’approvazione del Rendiconto della gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2024 e. La Convenzione di Segreteria Generale fra la Provincia di Frosinone, il Comune di Grottaferrata (RM) e il Comune di Collepardo (FR).

“Tali risultati sono il frutto dell’impegno costante di tutta la struttura amministrativa e politica dell’Ente. La Provincia di Provincia di Frosinone ha approvato un consuntivo di circa un milione e mezzo di euro, grazie all’oculata gestione dell’amministrazione Di Stefano. Il contributo della Corte dei Conti, espresso con rigore e spirito collaborativo, rappresenta per noi non solo uno strumento di verifica, ma anche un’occasione per migliorare ulteriormente i nostri sistemi di controllo, nell’interesse esclusivo della collettività.” Ha dichiarato il Presidente della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che ha continuato “A nome del Consiglio Provinciale, desidero esprimere gratitudine alla Corte dei Conti per il lavoro svolto, e confermare il nostro impegno a proseguire con responsabilità e trasparenza il percorso intrapreso. Un ringraziamento a tutti i consiglieri e al Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per la costante attenzione al territorio.”