News e Comunicati Stampa

Il presidente del Consiglio provinciale Quadrini, elogia la nascita dell’Help Desk delle Province: “Un passo avanti concreto per il territorio”

“Un’iniziativa concreta e lungimirante, che mette in rete competenze e istituzioni per offrire risposte più efficaci ai territori”. Con queste parole il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianluca Quadrini, ha commentato con entusiasmo l’approvazione, da parte della Giunta della Regione Lazio, del protocollo d’intesa con UPI Lazio per l’istituzione dell’Help Desk delle Province.

Il nuovo strumento operativo, pensato per accompagnare e rafforzare l’azione degli enti locali su tematiche strategiche come appalti, ambiente, digitalizzazione, bonifiche e gestione dei fondi strutturali, sarà attivo nel biennio 2025–2026 e rappresenta il frutto del lavoro sinergico tra l’assessorato regionale agli enti locali, guidato da Luisa Regimenti, e l’Unione delle Province del Lazio, presieduta da Alessandro Romoli.

“Si tratta di un progetto che nasce da esperienze concrete, come quella maturata con il Piano territoriale di assistenza tecnica del PNRR – ha sottolineato il presidente del Consiglio provinciale – e che ha il merito di capitalizzare le buone pratiche, favorendo una collaborazione istituzionale sempre più stretta e produttiva”.

L’obiettivo dell’Help Desk sarà quello di sostenere i tecnici e gli amministratori locali, promuovendo soluzioni condivise, semplificazioni normative e percorsi formativi in grado di migliorare la qualità e la rapidità dell’azione amministrativa.

“Un plauso va all’assessore Regimenti per la visione strategica e la vicinanza concreta agli enti locali, e al presidente Romoli per il costante lavoro di coordinamento e valorizzazione del ruolo delle Province – ha aggiunto –. Come Provincia di Frosinone siamo pronti a contribuire attivamente alla piena riuscita di questo importante progetto, che rappresenta un passo in avanti reale verso un’amministrazione pubblica più efficiente, vicina ai cittadini e al servizio dei territori”.