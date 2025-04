News e Comunicati Stampa

Arpino: Palazzo Boncompagni ospita la conferenza sulla neurodiversità. Un evento partecipato, ricco di spunti e riflessioni Presente anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini.

Sabato 12 aprile, Palazzo Boncompagni ha ospitato la conferenza “NEURODIVERSITÀ: la conosciamo davvero?”, a cura della Dott.ssa Noemi Paolucci, pedagogista e tecnico ABA. Un incontro per approfondire il significato di neurodiversità, comprenderne le manifestazioni e riflettere sull’impatto che queste condizioni hanno nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone.

“La Dott.ssa Paolucci ha offerto un contributo di altissimo valore scientifico e umano, affrontando il tema con estrema competenza, chiarezza e sensibilità.“ Ha dichiarato Gianluca Quadrini, che ha preso parte alla conferenza, postando i saluti del Presidente della Provincia di a Frosinone Luca Di Stefano. “Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per promuovere una cultura del rispetto, della conoscenza e dell’inclusione, valori fondamentali anche per l’azione istituzionale della Provincia di Frosinone.”

A conclusione dell’incontro, il Presidente del Consiglio Provinciale ha voluto lasciare una riflessione che va oltre la dimensione istituzionale: “Oggi non torniamo a casa con una risposta definitiva, ma con una domanda nuova: quanto siamo davvero pronti ad accogliere l’altro per ciò che è, e non per ciò che ci aspettiamo che sia. Ringrazio la Dott.ssa Paolucci per averci aiutato a guardare con occhi diversi, più aperti e più umani.”