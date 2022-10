News e Comunicati Stampa

Emergenza rifiuti – “Buschini deve delle spiegazioni per aver fatto della provincia di Frosinone un raccoglitore di rifiuti” quanto detto da Gianluca Quadrini

Quanto dichiarato apertamente, attraverso un post su facebook, dal consigliere regionale ,Mauro Buschini, che sembrerebbe prendere meriti sulla chiusura della discarica di Coleferro, non passa inosservato agli occhi del Presidente della Commissione Ambiente in Provincia, Gianluca Quadrini, che interviene in una nota affermando – “Buschini dovrebbe prendere i meriti anche dell’emergenza rifiuti che ha creato nella nostra Provincia. È inaccettabile che un consigliere regionale rilasci simili dichiarazioni. Ma si rende conto di cosa ha significato la chiusura della discarica di Colleferro per la nostra provincia? Perché non dichiara gli effetti devastanti che la chiusura di quell’impianto ha portato al territorio di Roccasecca e Colfelice? Paghiamo ormai da anni un prezzo molto alto per essere divento un raccoglitore di rifiuti. Sentire, perciò, un consigliere regionale, allora assessore all’ambiente, vantarsi di aver sporcato, deturpato e affossato la nostra provincia è gravissimo. In qualità di Presidente della Commissione Ambiente chiedo che venga data una spiegazione a tutto questo. Le istituzioni hanno il dovere di difendere il territorio e gli interessi dei cittadini tutti, senza differenze e distinzioni. È il momento che chi non ha ben chiaro questo concetto faccia un passo indietro per il bene di tutti.” Quanto dichiarato in una nota dal Presidente della Commissione Ambiente in Provincia, Gianluca Quadrini