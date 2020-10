News e Comunicati Stampa

Gli auguri di Gianluca Quadrini al Sindaco Ennio Marrocco e alla sua squadra della lista “Il cervo per Cervaro”.

Il Sindaco di Cervaro Ennio Marrocco, ha annunciato l’affidamento delle deleghe agli assessori e ai consiglieri. In questa occasione Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia esprime il suo augurio alla squadra che amministrerà la città di Cervaro – “ Vorrei fare i miei migliori auguri alla giunta comunale di Cervaro annunciata dal Sindaco Ennio Marrocco che con grande tenacia e determinazione ha saputo affrontare questa tornata elettorale. Colgo l’occasione per complimentarmi con il vice sindaco e assessore Annalisa Bracciale, e con gli assessori Gaglione Luigi, Pontone Francesca e Provenza Flaviana,e con i consiglieri D’aguanno Yuri, Pignatelli Gemi, Risi Giuseppe e Valente Antonio Mauro.

“Rinnovo, le mie più vive congratulazioni e i miei migliori auguri all’amico e Sindaco Ennio Marrocco che saprà, attraverso un’azione amministrativa fatta di concretezza, collaborazione e rivolta esclusivamente al bene della sua città, raggiungere gli obiettivi prefissati nel suo programma elettorale.”