News e Comunicati Stampa

“In seguito alla grave emergenza sanitaria che ha duramente colpito il nostro territorio, la sua economia e le nostre famiglie, è necessario che istituzioni, amministrazioni e politica tutta, indistintamente dal colore politico, pongano l’attenzione sull’annoso problema che Acea rappresenta per la provincia di Frosinone.La tariffa unica per tutta la Regione Lazio garantirebbe un abbattimento cospicuo della tariffa e della conseguente bolletta per i cittadini della nostra provincia. L’aumento dell’8% dei costi delle bollette dell’acqua ha provocato gravi disagi a tante famiglie, già aggravate da tanti aumenti di utenze in questo momento critico e questo non è accettabile.”



Così Gianluca Quadrini, consigliere provinciale presidente del gruppo FI e commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri interviene sulla questione Acea e chiede l’applicazione della tariffa unica, come soluzione per abbattere i costi dell’acqua.

Ufficio stampa