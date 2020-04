News e Comunicati Stampa

Sono in rientro nel nostro paese i 400 italiani bloccati in Sudamerica dalle restrizioni del Governo locale a causa del coronavirus. Grazie all’intervento dell’on. Antonio Tajani, vicepresidente FI, vicepresidente PPE e presidente affari costituzionali del Parlamento europeo, su sollecitazione di Gianluca Quadrini vice coordinatore regionale di FI e Matteo Conti responsabile FIG Frosinone, i connazionali che non rivendicavano diritti assurdi, ma solo il più legittimo ossia quello di tornare a casa, finalmente sono in volo per tornare.

“Dopo aver appreso la notizia da un amico di Roccasecca, Simone Grimaldi -ha dichiarato Conti- ho subito sollevato la questione al vice coordinatore Quadrini e insieme non abbiamo esitato a contattare l’on.Tajani che si è prontamente attivato per trovare una soluzione affinchè i 400 connazionali potessero rientrare presto in Italia.”

“Oggi tornano i nostri connazionali -questo il messaggio di Tajani- Abbiamo in volo Neos che è partito ieri da Buenos Aires”.

Quadrini e Conti hanno ringraziato vivamente l'on.Antonio Tajani.

