Si è riunita questa mattina, in assemblea telematica, per la prima volta e su indicazione del vice coordinatore regionale Gianluca Quadrini la dirigenza dei quadri del partito di Forza Italia della provincia di Frosinone.

"Una prima video conferenza programmatica quella di oggi per tornare a parlare di politica, in questo momento particolare in cui si delinea l'uscita dalla crisi, ma che necessita dell'attenzione maggiore di tutti. -ha dichiarato Quadrini-. Abbiamo affrontato di concerto con i quadri dirigenti e gli attivisti del partito i temi principali che riguardano la ripresa delle fasi due e tre, come e con quali strumenti uscire dalla crisi, per una ripresa che sia la più rapida per il territorio. Questa crisi, sanitaria e sociale, necessita di cooperazione a ogni livello attraverso programmazione politica e condivisione, pena gravissimi danni per aziende ed attività. E’ necessario rilanciare imprese, partite iva, la voce degli imprenditori e dei lavoratori con la cassa in deroga che non hanno ancora percepito nulla.”

“Ci stiamo sentendo spesso con il vice coordinatore Quadrini e gli altri due commissari Natalia area nord e Piacentini area centro, perché la nostra attività politica va avanti. -ha affermato Rossella Chiusaroli commissario azzurro della zona sud della provincia di Frosinone-. Personalmente, ho avanzato, da due giorni, al sindaco di Cassino, una proposta che ho condiviso con gli altri commissari e che ho allargato a tutti i comuni della provincia e della zona sud per aiutare i commercianti e le attività che a causa del momento potrebbero andare in sofferenza. Una proposta alla quale già in tanti stanno rispondendo, come ha già fatto la consigliera comunale di Sora Serena Petricca. Credo che la questione più importante da tenere in considerazione una volta finita l’emergenza sanitaria del Covid 19, sia quella di far ripartire l’economia e, soprattutto, permettere alle piccole e micro imprese di tornare a produrre e rialzare le saracinesche.”

“La prima videoconferenza programmatica di FI, una bella iniziativa utile per far crescere il partito in Ciociaria che non può permettersi di arrestarsi soprattutto in questa fase delicata per l’economia del territorio.” -hanno dichiarato i due commissari azzurri della provincia Adriano Piacentini e Daniele Natalia.

