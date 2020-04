News e Comunicati Stampa

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato poco fa l'ordinanza regionale a favore degli spostamenti degli agricoltori hobbisti con la quale si concedono tutti gli spostamenti, all'interno del proprio comune o nei pressi dei comuni limitrofi, volti allo svolgimento amatoriale di attività agricole e/o di allevamenti di animali da cortile, ritenute essenziali e di assoluta urgenza e necessità. Gli spostamenti sono concessi per più di una volta al giorno, ma dovranno essere effettuati da un unico componente del nucleo familiare. Sono escluse dall’applicazione dell’ordinanza le zone rosse regionali.

"A seguito anche di nostre reiterate richieste come gruppo di Forza Italia di Frosinone è stata firmata l'ordinanza regionale a favore degli spostamenti degli agricoltori e degli hobbisti.-dichiarano i consiglieri provinciali di FI Gianluca Quadrini presidente del gruppo azzurro e Gioacchino Ferdinandi, sindaco di Piedimonte San Germano-. Ringraziamo il presidente regionale Nicola Zingaretti e l’assessore all’Agricoltura Enrica Onorati per la sensibilità avuta nel firmare l’ordinanza che permette agli agricoltori di spostarsi per coltivare i terreni. Un appello da noi prontamente lanciato a favore dei tanti agricoltori e hobbisti della nostra provincia, che da mesi si vedono costretti a non poter raggiungere i propri terreni con danni irreparabili ed ora finalmente accolto”.

Ufficio stampa