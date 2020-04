News e Comunicati Stampa

“Un ringraziamento al consigliere regionale, presidente della V Commissione Cultura ,Sport,Turismo Pasquale Ciacciarelli per l’interessamento verso la tematica dell’Agricoltura, con la richiesta di deroga per gli spostamenti relativi alla coltivazione dei terreni, inviata al presidente della Regione Zingaretti.”

E’ quanto dichiarano i consiglieri provinciali di FI Gianluca Quadrini presidente del gruppo azzurro e Gioacchino Ferdinandi sindaco di Piedimonte San Germano, che hanno desiderato ringraziare l’on.Ciacciarelli per la lettera di deroga per spostamenti per coltivare terreni, inviata all’assessore Onorati e a Zingaretti.

“Ci fa piacere -dichiara Ferdinandi- che Ciacciarelli abbia prontamente raccolto il nostro appello che era quello dei tanti agricoltori e hobbisti della nostra provincia che da mesi si vedono costretti a non poter raggiungere i propri terreni, con danni irreparabili”.

