News e Comunicati Stampa

Il dottor Luigi Iafrate ha ottenuto la qualifica di Commissario e ora si appresta a prendere servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di via Firenze, in qualità di funzionario addetto e vice dirigente.

Al dott. Iafrate giungono gli auguri per il nuovo incarico e per il proseguimento della sua carriera dal consigliere provinciale presidente del gruppo di FI e vice coordinatore regionale azzurro, nonché commissario della XV Comunità Montana ing.Gianluca Quadrini: ”Rivolgo i migliori auguri al dott. Luigi Iafrate per il nuovo prestigioso incarico ottenuto, nonché per un sempre più proficuo lavoro, certo che metterà a frutto il bagaglio di esperienza professionale acquisito nel tempo per affrontare, con responsabilità, gli incarichi assegnati, contribuendo alla sicurezza della comunità e del territorio. Buon lavoro!”.- ha dichiarato Quadrini.

Già sostituto commissario, Iafrate ha ricoperto incarichi nella Polizia Stradale di Frosinone, è stato responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica e della Digos al Commissariato di Sora, dove oggi tornerà da vice dirigente.

Ufficio stampa

Gianluca Quadrini

Consigliere provinciale presidente del gruppo di FI

Commissario della XV Comunità Montana